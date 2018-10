Für das Winter-Trainingslager

GC reist erneut in die Türkei

publiziert: Donnerstag, 11. Okt 2018 / 16:11 Uhr

Die Grasshoppers reisen im Januar für das Trainingslager wieder nach Belek in die Türkei.

