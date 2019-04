Die Zürcher verlieren die abgebrochene Partie wie erwartet 0:3 forfait. Ausserdem müssen sie eine Busse in Höhe von 30'000 Franken zahlen. Eine Stadionsperre wird auch ausgesprochen - allerdings auf Bewährung. GC muss also nicht vor leerem Anhang antreten, sofern sich die Vorfälle in den kommenden zwei Jahren nicht in ähnlicher Art und Weise wiederholen.Die Hoppers können das Urteil innert fünf Tagen beim Rekursgericht der SFL anfechten. Ob sie dies tun werden, ist noch offen. «Der Grasshopper Club Zürich nimmt den Entscheid zur Kenntnis, prüft einen Rekurs gegen den Entscheid und wird zu gegebener Zeit darüber informieren. Wir tolerieren keine gewalttätigen Ausschreitungen von Einzeltätern, stehen aber zugleich zu unseren in der überwältigenden Mehrheit friedlichen Fans», wird der designierte Verwaltungsratspräsident Stephan Rietiker in einer Medienmitteilung zitiert.Auch Sion wird bestraft, da es die Sicherheit im eigenen Stadion nicht gewähren konnte. Die Walliser müssen eine Busse im Umfang von 4'000 begleichen. Dieser Entscheid ist endgültig und kann nicht angefochten werden.

(psc/fussball.ch)