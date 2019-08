Der Routinier blickt auf eine bislang bewegte Karriere zurück: Nach seiner Ausbildung beim FC Basel war er nicht weniger als zehn verschiedenen Ländern als Fussballprofi aktiv. Zuletzt lief Danijel Subotic in Rumänien für Dinamo Bukarest aktiv. Jetzt folgt seine Rückkehr in die Schweiz.Bei GC unterschreibt Subotic einen Vertrag für die laufende Saison. Trainer Uli Forte freut sich über den Neuzugang im Angriff: «Danijel hat durch seinen frühen Auslandtransfer sehr viel Erfahrung in verschiedenen Kulturen gesammelt. Diese Erfahrung wird uns bestimmt zugutekommen und unsere Offensivabteilung stärken.»Danijel Subotic hat bereits letzte Woche als Testspieler mit der ersten Mannschaft trainiert und wird am Freitag sein erstes Training als offizieller Hopper absolvieren.https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1167031310675824640

(psc/fussball.ch)