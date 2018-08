Der 20-jährige Mittelstürmer trainiert seit Montag im GC-Campus und stöss zunächst auf Leihbasis zum Super League-Klub. GC verfügt über eine Kaufoption. Zuletzt war Julien Ngoy in die dritthöchste englische Liga an Walsall ausgeliehen. Bei Stoke City kam der Youngster bislang in der U23 zum Einsatz. Er ist belgischer Staatsbürger mit kongolesischen Wurzeln.GC-Sportchef Mathias Walther ist glücklich über die Verpflichtung: «Mit Julien kommt ein junger Offensivspieler mit viel Zug aufs Tor zu uns. Er ist physisch sehr stark und sucht gerne die 1:1-Situation in der Offensive.»https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1034751102284124160

(psc/fussball.ch)