Der 38-jährige Katalane hat in den letzten zwei Jahren die B-Junioren des FC Barcelona trainiert. Schon als Spieler war er für Barça tätig. Die Spielkultur des Tiki-Taka will er nun auch bei Sion installieren. Gabri ist überzeugt, dass dies klappt: «Mit den Spielern hier, denke ich, dass wir die Spielkultur des FC Barcelona importieren können.»Der neue Sittener Trainer hat den Anspruch mit seiner Mannschaft jedes Spiel zu dominieren. «Ich will, dass die Spieler mein Projekt rasch annehmen», führt er aus. Dazu will Gabri in den nächsten Wochen den Profis erst einmal die Freude am Spiel zurückbringen. Eine gewisse Nähe zu seinen Akteuren sei positiv.In seinen Ausführungen macht der neue Mann an der Seitenlinie immer wieder klar, dass er Fussball vor allem spielen und nicht arbeiten will. Mit der eher defensiven Strategie seines Vorgängers Paolo Tramezzani kann er sich überhaupt nicht identifizieren.Die einstigen «Probleme» mit Präsident Christian Constantin aus seiener Zeit als Profi hat Gabri nach eigener Aussage längst überwunden. In gemeinsamen Gesprächen habe man dies ausgeräumt.Das erste Spiel unter dem neuen Coach steht für Sion am Sonntag an: Die Walliser reisen zu Tabellenleader YB.

(psc/fussball.ch)