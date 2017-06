Der französische Angreifer wechselt von Swansea City zu den Türken. Bei der Ankunft in Istanbul wurde Gomis von Fans des Vereins frenetisch empfangen.Über die Vertragsdetails ist bislang noch nichts bekannt. Die letzten Details werden geregelt. Der 31-Jährige, der in der letzten Saison auf Leihbasis in Marseille spielte, muss den Kontrakt zuerst noch unterschreiben.Gomis wird sich im Sturmzentrum mit dem Schweizer Nati-Stürmer Eren Derdiyok um den Stammplatz duellieren.

(psc/fussball.ch)