Contini begann die Saison noch als Coach des FC Vaduz. Dort musste er den Posten aber Anfang März räumen. Nun wird er neuer Trainer bei den Espen, wo er bis Juni 2018 unterschrieben hat und vom bisherigen U21-Trainer Kristijan Djordjevic assistiert wird.Contini wurde auf einer Medienkonferenz am Donnerstagmittag präsentiert. «Ich werde versuchen die Mannschaft nach meiner Art und Weis - mit viel Freude und viel Spass - zu führen», verkündete er bei seiner Vorstellung. Der 43-Jährige war in der Vergangenheit bereits Nachwuchstrainer bei den Espen und wurde im Jahr 2000 als Stürmer Meister mit den Ostschweizern.Die Entlassung Zinnbauers erfolgt nach einer schwachen Rückrunde mit nur zwei Siegen. Zuletzt setzte es für den FCSG sogar fünf Niederlagen in Serie ab. Auch Assistenztrainer Daniel Tarone verlässt den Klub.

(psc/fussball.ch)