Nach Angaben von «fussballtransfers.com» hat Gladbach den 19-jährigen Innenverteidiger schon mehrfach beobachten lassen. Yves Kleiner ist Captain der Basler U21 und verfügt über einen Vertrag, der im kommenden Sommer ausläuft. Mit zwei Toren in fünf Spielen ist er auch massgeblich an der Qualifikation des FCB für die K.o.-Phase der Youth League beteiligt.Mit dem SC Freiburg und Hertha BSC befassen sich zwei weitere Bundesliga-Klubs mit dem Youngster. Auch ein Verbleib in Basel schliesst Keiser offenbar nicht aus, wenn er dort Perspektiven für den Sprung ins Profi-Team sieht.

(psc/fussball.ch)