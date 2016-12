Der Bundesligist die Entlassung des 45-Jährigen bekanntgegeben. Zum Verhängnis wurde Schubert eine schwache Vorrunde seines Teams in der Bundesliga: Gladbach liegt nach einer weiteren Niederlage gegen Wolfsburg derzeit mit 16 Punkten nur auf dem 14. Tabellenrang.Erst Ende September hatten die Fohlen mit dem Chefcoach den Vertrag bis 2019 verlängert. Schubert übernahm in der Saison 2015/16 nach dem Rücktritt von Lucien Favre zunächst als Interimscoach und wurde dann befördert. Nun ist seine Zeit abgelaufen.«Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden», wird Sportdirektor Max Eberl in einer Mitteilung des Vereins zitiert. «André hat uns in der vergangenen Saison grossartig geholfen, als er die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz auf Platz vier und über die Playoffs zu Beginn dieser Saison bis in die Champions League geführt hat. Aus unterschiedlichen Gründen ist die Entwicklung ins Stocken geraten. Mit Blick auf die reizvollen Aufgaben in der Rückrunde haben wir uns entschieden, mit einem anderen Trainer einen Neustart zu machen.»Als Topfavorit auf die Nachfolge Schuberts gilt Dieter Hecking, der seinerseits Mitte Oktober in Wolfsburg seinen Hut nehmen musste.

(psc/fussball.ch)