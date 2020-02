Der 45-jährige Österreicher erhält bei den Zürchern einen Vertrag bis Saisonende und soll das Projekt Wiederaufstieg realisieren, das zuletzt mit nur einem Punkt aus vier Spielen ins Stottern geriet, was zur Entlassung von Uli Forte. Goran Djuricin ist GC-Geschäftsführer Fredy Bickel aus gemeinsamen Zeiten bei Rapid Wien bestens bekannt.«Wir sind sehr glücklich, mit Goran Djuricin einen Cheftrainer verpflichten zu können, der sich immer loyal in den Dienst seiner Vereine gestellt hat, fachliches Know-How, soziale Kompetenzen sowie positive Emotionen mitbringt und auf die Chance brennt, auch im Ausland ein Ausrufezeichen zu setzen», kommentiert Bickel.Der neue GC-Trainer freut sich auf die kommenden Wochen: «Die Mannschaft kenne ich aus Gesprächen mit meinem Sohn Marco, diversen Videos und persönlichen Spielbesuchen relativ gut. Zudem verbrachte ich im vergangenen Jahr eine Stage auf dem Campus. Ich werde alles daran setzen, um das Potential jedes einzelnen Spielers abzurufen und so die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Mein Ziel ist klar: Zusammen mit dem Staff tun wir alles für den Aufstieg.»Aus familiären Gründen von Konditionstrainer Nicolas Dyon, wird sein Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Ansonsten werden keine Änderungen im Staff vorgenommen.

(psc/fussball.ch)