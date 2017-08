Hadergjonaj verliess YB im vergangenen Jahr in Richtung Bundesliga. Nach dem Abstieg von Ingolstadt strebte der 23-Jährige in diesem Sommer einen Transfer an. Diesen hat er nun vollzogen: Der Youngster schliesst sich Premier League-Aufsteiger Huddersfield Town an.Der Abwehrspieler wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Ende Saison können die Engländer den Kosovo-Schweizer dank einer Kaufoption definitiv übernehmen. Der Gesamtdeal soll sich auf rund 5 Mio. Euro belaufen.Hadergjonaj trifft übrigens auf harte Konkurrenz: Der bisherige Stamm-Rechtsverteidiger Tom Smith ist Kapitän und war in der letzten Saison bester Assistgeber des Teams. Der deutsche Trainer David Wagner kann sich aber wohl durchaus vorstellen, beide gleichzeitig einzusetzen. Er hat sich explizit für eine Verpflichtung des ehemaligen YB-Spielers ausgesprochen.

(psc/fussball.ch)