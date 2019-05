Am Montagmorgen bestätigen die Zürcher nach einem Medienbericht von «Blick» die Zusammenarbeit mit der HWH AG (Heusler Werthmüller Heitz AG). Diese erfolgt während einer Übergangsphase, vorläufig bis Ende Juni 2019. Bernhard Heusler und Georg Heitz sind als Berater tätig.Gegenstand des Mandats seien «die Beratung und Begleitung der wesentlichen, in den kommenden Wochen zu fällenden Entscheidungen in organisatorischer und personeller Hinsicht des Fussballclubs». Konkret geht es unter anderem um die Zusammenstellung des Kaders.https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1122764034959388677

(psc/fussball.ch)