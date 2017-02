Am Sonntag (ab 17.20 Uhr live auf DAZN) trifft der englische Rekordmeister im Final des EFL-Cups im Wembley-Stadion auf den FC Southampton. Da es in der Meisterschaft für ManUtd auf Rang 6 und mit zwölf Punkten Rückstand auf Leader Chelsea auch in dieser Saison nicht nach einem Erfolg aussieht, sind die Titel in anderen Wettbewerben umso wichtiger.Vor dem Endspiel gibt es für die Red Devils allerdings Personalsorgen: Der formstarke Henrikh Mkhitaryan steht definitiv nicht zur Verfügung. Auf der Gegenseite gibt es vor allem in der Abwehr Probleme: Die Innenverteidigung musste im Vergleich zur Hinrunde komplett umgekrempelt werden: José Fonte wechselte zu West Ham und Virgil van Dijk ist verletzt.Hochspannung ist für die Partie auf jeden Fall Fall garantiert.

(psc/fussball.ch)