Der ehemalige FCZ-Junior wird für den Rest der Saison vom FC Empoli an die Zürcher ausgeliehen. Untersee absolvierte seine Ausbildung bis zum Alter von 16 Jahren beim FCZ. Dann verabschiedete er sich in Richtung Italien, wo er zunächst in der U17 von Juventus spielte. Später wurde er zwischenzeitlich an den damaligen Super Ligisten FC Vaduz ausgeliehen. Es folgten weitere Leihgeschäfte zu Brescia und Empoli, das ihn schliesslich im vergangenen Sommer definitiv übernahm. In dieser Saison kam er zu drei Einsätzen in der Serie A.Das Ziel des Verteidigers für das nächste Halbjahr sind nun regelmässige Einsätze beim FCZ.https://twitter.com/fc_zuerich/status/1090226544600068096

(psc/fussball.ch)