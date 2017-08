Der Schweizer Nati-Verteidiger hat einen Zweijahresvertrag beim türkischen Erstligisten Antalyaspor unterzeichnet. Djourou trifft unter anderem auf Samuel Eto'o, der das Team als Captain anführt. Mit Harun Alpsoy spielt ausserdem seit Jahresbeginn ein ehemaliger GC-Profi- und Junior beim Klub, der in der letzten Saison den fünften Tabellenplatz belegte.Der Innenverteidiger war in diesem Sommer intensiv mit Montpellier und zuletzt Sheffield Wednesday in Verbindung gebracht worden. Nun entschied er sich aber für den Gang in die Türkei.

(psc/fussball.ch)