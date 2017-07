Klubbesitzer Dr. Tony Xia hat via Twitter bereits am Montagmorgen eine Einigung mit dem 36-jährigen Abwehrspieler bestätigt.Am Nachmittag folgte dann auch die offizielle Bestätigung des Klubs: Terry unterschreibt beim Verein aus Birmingham einen Einjahresvertrag. Es ist einer der lukrativsten sein, der jemals in der englischen Championship abgeschlossen wurde. Sollte Aston Villa den Aufstieg in die Premier League bewerkstelligen, winken John Terry gemäss «Sky Sports» mehr als 4 Mio. Pfund in einer Saison.

(psc/fussball.ch)