Am Wochenende stand der 24-Jährige bei der Niederlage gegen Borussia Dortmund (2:3) noch im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Das hatte seinen Grund: Drmic hatte beim Aufwärmen einen Fehltritt und war gar nicht einsatzfähig. Er hat sich erneut am rechten Knie verletzt. Wie gravierend die Blessur ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Am Dienstag wird er im Pokal gegen Eintracht Frankfurt auf jeden Fall nicht spielen können.

(psc/fussball.ch)