Der 19-jähjrige Angreifer kehrte diesen Sommer nach einer Ausleihe an den FC Wil zum FC Basel zurück und gehört jetzt fest zum Kader der Profis. Von Moos verlängert seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2023.Der Youngster ist offensiv variabel einsetzbar und führ die Schweizer U20-Nationalmannschaft als Captain an. Ausgebildet wurde er einst beim FC St. Gallen und später GC. Im Sommer 2018 wechselte er nach Basel.Unter dem jetzigen FCB-Coach Ciriaco Sforza spielte er in Wil bereits in der vergangenen Rückrunde.Julian von Moos zeigt sich erfreut über seine vorzeitige Vertragsverlängerung: «Es bedeutet mir sehr viel, dass ich heute meinen Vertrag beim FCB vorzeitig verlängern durfte. Für mich war der FCB immer der grösste Club in der Schweiz und es macht mich stolz, die rotblauen Farben auf dem Feld tragen zu dürfen.»https://twitter.com/FCBasel1893/status/1323631053018464262

(psc/fussball.ch)