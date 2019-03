Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 19-jährigen Keepers wurde nun entsprechend ausgedehnt. Justin Ospelt durchlief die Nachwuchsausbildung beim Liechtensteiner Fussballverband und gehört seit 2017 dem Kader des FC Vaduz an. In dieser Saison bestritt er zwei Challenge League-Spiele.«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Justin diesen längerfristigen Kontrakt eingehen konnten, denn er hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert», sagt Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier nach der Vertragsunterzeichnung. Weiter fügte er an: «In den Spielen gegen Servette und Lausanne zu Beginn der Rückrunde hat er sein Können bereits unter Beweis gestellt. Als junger Spieler aus der Region passt er zudem optimal zu unserer strategischen Ausrichtung.»

(psc/fussball.ch)