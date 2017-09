Der zwölffache Nationalspieler, der zuletzt in Griechenland bei Olympiakos Piräus unter Vertrag stand, posidert gemeinsam mit Teammanger Barthélémy Constantin und seinem neuen Trikot mit der Rückennummer 13. Für Kasami ist Sion, wo er für drei Jahre unterschrieben hat, die dritte Profistation nach Bellinzona und Luzern. Als Junior war er für Winterthur und GC tätig.Obwohl «erst» 25-jährige ist der Mittelfeld-Allrounder in Fussball-Europa schon weit umher gekommen. Lazio, Palermo, Fulham Olmpiakos und Nottingham heissen seine bisherigen Stationen im Ausland. Jetzt will er in der Super League nach einer schwierigen Saison in der zweithöchsten englischen Liga, wo er häufig auf der Bank oder gar Tribüne Platz nehmen musste, wieder regelmässig spielen und sich auch noch für einen allfälligen Platz im WM-Kader der Schweizer Nati aufdrängen.

(psc/fussball.ch)