Der 24-Jährige wurde in Deutschland geboren, kam aber im Dezember 2002 im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie in den Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Seither lebte er während fast 14 Jahren in der Schweiz. Bereits seit 2011 ist er im Besitz der Schweizer Staatsbürgerschaft. Der Schweizerische Fussballverband hat am 24. Juni vom FIFA-Einzelrichter der Kommission für den Status von Spielern nun grünes Licht erhalten, Kemal Ademi künftig in SFV-Auswahlen aufzubieten.Der FCB-Stürmer ist ab sofort also auch eine Option für Vladimir Petkovic. In der laufenden Saison erzielte er für die Bebbi in 30 Spielen zehn Tore.https://twitter.com/SFV_ASF/status/1276488177650450432

(psc/fussball.ch)