Kleiner Luxus für Sportler: Elegante Uhren als Geschenk

Doch was, wenn der Beschenkte gefühlt bereits alles hat? Mit kreativen Ideen rund um die eigene Aktivität oder einen Hauch von Luxus kommen neue Impulse unter den Weihnachtsbaum.Traditionell enden die Möglichkeiten für Sportfreunde kurz vor dem Weihnachtsfest, sich mit der bevorzugten Sportart zu befassen. Dies mag sich im Winter 2020/21 anders gestalten, wenn durch den engen Terminkalender im Fussball und anderen Sportarten Termine dicht an dicht drängen. Trotzdem wird eine Weihnachtspause eintreten, die besonders aus den Schweizer Profil-Ligen her bekannt ist.Wer sich als Sportfan nicht einfach mit den neusten Wechselgerüchte oder Highlights der letzten Monate begnügen will, wünscht sich neue Impulse. Hier lassen sich mit kleinen und grossen Überraschungen unter dem Weihnachtsbaum die richtigen Akzente setzen. Und hiermit ist nicht das x-te Trikot des Lieblingsvereins gemeint. Auch Stadion-Besichtigungen & Co. dürften in Zeiten von Maskenpflicht und Mindestabstand nicht die grösste Begeisterung wecken.Dem Partner oder einem engen Geschäftskontakt mit sportlichen Vorlieben echte Wertschätzung zu zeigen, führt schnell zu einem Hauch von Luxus und Qualität. Ein Beispiel hierfür sind sportliche Uhren namhafter Hersteller, die neben ihrer funktionellen Note Eleganz und Charme ausstrahlen. Gerade bei uns in der Schweiz ist die Zahl der Markenhersteller gross, deren Uhren Sportfans begeistern werden.So lässt sich der sportliche Luxus einer Hublot-Uhr unter dem Weihnachtsbaum geniessen. Die Marke ist weltweit von vielen sportlichen Grossturnieren her bekannt und hier für die präzise Zeitmessung verantwortlich. Sportfans verbinden mit Hublot Eleganz und echte Schweizer Qualität, die seit Generationen ausgelebt wird. Im Vergleich zu Marken wie Rolex oder Omega eilt Hublot ein sportlicher Charme voraus, ohne hierdurch seinen luxuriösen Charakter einzubüssen.Natürlich grenzt sich eine Hublot-Uhr von anderen Modellen durch ihren gehobenen Wert ab. Genau dieser zeigt die Wertschätzung gegenüber dem Partner, Vater oder einem Business-Kontakt, wie es nur elegante Uhren können. Obwohl es sich um ein echtes Luxusmodell handelt, um nicht unnötig teuer auf diese und weitere Markenuhren zurückgegriffen werden.Seriöse Online-Shops wie Chronext sind Experten, wenn es um die Vermarktung von Luxusuhren über das Internet geht. Die Plattform führt Klassiker namhafter Schweizer Marken, genauso wie die neusten Generationen und Modellreihen. Liebhaber exklusiver Uhren können hier ohne Zwischenhändler oder Ladengeschäft vor Ort zugreifen, was sich positiv auf den Kaufpreis auswirkt.Wer unsicher ist, ob eine ausgesuchte Luxusuhr die Vorlieben eines Sportliebhabers trifft, profitiert bei seriösen Plattformen von einem 14-tägigen Rückgaberecht. Auch was die Bezahlung der hochwertigen Wertobjekte anbelangt, ist bei seriösen Anbietern wie Chronext Vielfalt und Sicherheit gewiss.Falls es nicht zu einer Luxusuhr reichen sollte, sind andere Geschenke für Sport- und Fitnessfreunde eine Überlegung wert. Hier bietet sich ein Schwerpunkt auf Präsente an, die aktiv bei der sportlichen Gestaltung des Lebens weiterhelfen. Wer dem Ende der Winterpause und dem Start der liebsten Sportart entgegenfiebert, ist für jede aktive Ablenkung froh. Ausserdem lassen sich die überflüssigen Pfunde des Weihachtsessens abtrainieren.

(ba/pd)