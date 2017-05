Im Sommer 2015 kehrte der 29-jährige Spielmacher nach acht Jahren im Ausland zum FC Basel zurück. Wegen unüberbrückbarer Differenzen mit Trainer Urs Fischer wurde er aber bereits nach einem halben Jahr in die Serie A nach Udinese ausgeliehen. Seit vergangenem Sommer spielt er (ebenfalls auf Leihbasis) beim FC Malaga. Die Spanier besitzen für Kuzmanovic eine Kaufoption. Diese werden sie allerdings kaum ziehen, da sich der Mittelfeldspieler wegen Verletzungsproblemen nicht etablieren konnte und nur zu vier Ligaspielen kam.Somit wird Kuzmanovic im Sommer zunächst in jedem Fall nach Basel zurückkehren, wo sein Vertrag noch bis 2020 läuft. Geht es nach ihm, würde er diesen offenbar auch gerne erfüllen. «Es wäre schön, wenns mit dem FC Basel doch noch klappt», sagt der schweizerisch-serbische Doppelbürger zu «Blick».Seine Verletzung (Achillessehnenriss) will er spätestens im Juli überwunden haben: «Ich bin seit 13 Jahren Profi, das ist meine erste schwere Verletzung. Die Operation ist super verlaufen, die Verletzung kam, so dumm das klingt, zu einem guten Zeitpunkt, denn so hatte ich genügend Zeit für die Reha.»Die Frage lautet nun, ob und wie der neue FCB-Trainer Raphael Wicky mit Kuzmanovic plant. Dessen Abgang unter Fischer soll kein Thema mehr sein: «Über das, was geschehen ist, möchte ich nicht mehr sprechen. Das ist Vergangenheit.»

(psc/fussball.ch)