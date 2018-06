Der Vertrag des 25-jährigen Serben, der ursprünglich nur bis in diesem Sommer lief, wurde gleich um drei weitere Jahre verlängert. Cirkovic lief in dieser Saison in der Super League sechsmal für den FCL auf. Derzeit fehlt er, nachdem er sich wegen eines Innenbandrisses im Sprunggelenk einer Operation unterziehen lassen musste.«Wir freuen uns, den Vertrag mit Lazar verlängert zu haben. Er wird in Zukunft eine zentrale Rolle in der Verteidigung des FCL spielen und mit seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein», sagt FCL-Sportkoordinator Remo Meyer.https://twitter.com/FCL_1901/status/986179087671742464

(psc/fussball.ch)