Dies teilen die Berner am Dienstagnachmittag mit. Bertone hat bei YB sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen und debütierte am 23. Mai 2012 beim 2:1-Sieg in Basel in der ersten Mannschaft der Young Boys. Seit knapp fünf Jahren zählte er fest zum Profikader. Insgesamt bestritt er 179 Ernstkämpfe im YB-Trikot und brachte es auf 18 Tore und 11 Assists.In dieser und auch schon in der vergangenen Saison zählte Bertone allerdings nicht zu den Stammkräften. Nun wagt er sich mit 24-Jährigen erstmals ins Ausland und wechselt zum FC Cincinnati, der im Hinblick auf das kommende Jahr in die MLS einsteigt.https://twitter.com/BSC_YB/status/1075036418836176898

(psc/fussball.ch)