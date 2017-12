Bester Torschütze

Lionel Messi erhält den Goldenen Schuh

publiziert: Freitag, 24. Nov 2017 / 14:34 Uhr

Lionel Messi hat am Freitag in Barcelona zum vierten Mal in seiner Karriere den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen in Europa in Empfang nehmen dürfen.