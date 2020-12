Der 30-Jährige hat sich vom Kreuzbandriss, den er im Frühjahr erlitten hatte, erholt. «Luca Zuffi hat die letzten Tage sehr gut trainiert. Es ist eine grosse Freude, ihn wieder in der Mannschaft zu haben», verkündete FCB-Coach Ciriaco Sforza am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz.Noch nicht ganz fit ist Goalie Djordje Nikolic, der an Corona erkrankt war. Heinz Lindner wird auch gegen Sion zwischen den Pfosten stehen.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1336280338490908673

(psc/fussball.ch)