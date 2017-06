🔴 Communiqué : L'@ogcnice ne donnera pas suite aux sollicitations concernant Lucien Favre.https://t.co/jmyBmj4DyU - OGC Nice (@ogcnice) 2. Juni 2017

Die Franzosen schreiben, dass sie Verständnis dafür haben, dass ihr Trainer Interesse von anderen Klubs weckt. In Anbetracht der Tatsache, dass der Trainingsbetrieb in Nizza bereits am 19. Juni wieder aufgenommen wird, stehe ein Abgang des bis 2019 unter Vertrag stehenden Lucien Favres aber nicht zur Disposition.Dieser Entscheid sei unumstösslich und final.Der Berater des 59-Jährige bestätigte kurz zuvor bereits, dass Nizza nicht gesprächsbereit sei. Borussia Dortmund wird sich nach Alternativen umsehen müssen: Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Paulo Sousa (Fiorentina), Peter Bosz (Ajax) und Peter Stöger (Köln) sollen in der Verlosung sein.

(psc/fussball.ch)