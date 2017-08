Der ehemalige Lazio-Captain unterschreibt im Tessin einen Vertrag bis Juni 2018 mit Option auf ein weiteres Jahr. Ledesma war zuletzt vereinslos und trainiert schon seit einiger Zeit in Lugano. Der Italo-Argentinier soll dem Team vor allem mit seiner Erfahrung aus 356 Serie A-Spielen weiterhelfen. Der 34-jährige Spielmacher spielte von 2006 bis 2015 bei Lazio. Er hat in der Vergangenheit auch 5 Spiele in der Champions League und 28 Partien in der Europa League bestritten.

(psc/fussball.ch)