Der 20-jährige Innenverteidiger stammt aus der eigenen Jugendabteilung und hat in dieser Saison bislang fünf Super League-Einsätze bestritten. Der FCL teilt nun mit, dass der Vertrag mit Knezevic vorzeitig um zwei zusätzliche Jahre bis Juni 2020 verlängert wurde.Sportkoordinator Remo Meyer ist sehr erfreut: «Stefan ist ein Eigengewächs. Er hat sich sehr gut in die 1. Mannschaft eingefügt. Uns liegt viel daran, unsere Vision 2021 auch tatsächlich zu leben und Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die 1. Mannschaft heranzuführen und dann in der Super League zu integrieren.»Der 20-jährige Seetaler begann in Hitzkirch mit Kicken. Seit der U11 spielt er beim FCL. Einzig in der Saison 2014/15 verbrachte er eine Spielzeit beim SC Buochs, mit dem er von der 2. Liga Inter in die 1. Liga Classic aufstieg. Er trainierte damals mit den Nidwaldnern und der U21 des FCL. Knezevic fühlt sich beim FCL wohl: «Wir haben ein tolles Team und einen Top-Staff. Ich möchte mich in der 1. Mannschaft weiter etablieren und mit dem Team möglichst erfolgreich sein.»

(psc/fussball.ch)