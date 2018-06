Der 20-jährige Defensivspezialist wurde im Nachwuchs der Innerschweizer ausgebildet und zählt seit dieser Saison zum Kader der 1. Mannschaft. Bereits im April 2017 debütierte Idriz Voca in der höchsten Schweizer Liga. In der laufenden Rückrunde gehörte er bei jedem Meisterschaftsspiel zur Luzerner Startformation und hat sich bereits in einem jungen Alter zu einem wichtigen Teil der Mannschaft entwickelt. Jüngst hat er sich sein erstes Aufgebot für die kosovarische A-Nationalmannschaft verdient.Luzerns Sportkoordinator Remo Meyer ist glücklich über die Vertragsverlängerung: «Idriz hat grosses Potenzial - wir freuen uns daher sehr, dass er sich entschieden hat, auch in Zukunft Blauweiss zu tragen.»https://twitter.com/FCL_1901/status/976423587241517058

(psc/fussball.ch)