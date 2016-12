Neumayr, um den sich zuletzt zahlreiche Wechselgerüchte rankten, sieht seine Zukunft nun doch in der Innerschweiz und ist zufrieden und glücklich: «Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zukunft mit unserem Team und unseren tollen Fans im Rücken. Wir haben eine super Truppe mit hungrigen Jungen und top-motivierten Routiniers.»Erfreut über die Vertragsverlängerung ist auch Trainer Markus Babbel: «Mac wird uns auf und neben dem Spielfeld mit seiner Erfahrung noch viel helfen. Wir brauchen solche Spieler, die unsere Jungen unterstützen und weiterbringen.»Wie wichtig routinierte Spieler für die Entwicklung der jungen Talente sind, zeigt das Beispiel João Oliveira. «Ricardo Costa ist für mich wie ein grosser Bruder. Ich kann sehr viel von ihm lernen», so João. Auch ihm gefällt es in Luzern bestens: «Ich fühle mich jetzt körperlich viel besser. Mein grosses Ziel ist es, eines Tages regelmässig ein Spieler der Startelf zu werden. Ich werde in den nächsten zwei Jahren Vollgas geben.» Babbel hält grosse Stücke auf das Jungtalent: «Körperlich und im taktischen Bereich hat er in den letzten Monaten riesige Fortschritte gemacht.»

(psc/fussball.ch)