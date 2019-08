Direkt nach dem Rückspiel in Österreich analysiert der Basler Trainer knallhart, wobei er für die Leistung im Rückspiel am Dienstagabend positive Worte übrig hat. «Ich denke, wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht und hatten auch Pech mit dem Lattenschuss. Dann gab es die Szene mit Stocker, die wohl Penalty war. Aber wir hatten im Hinspiel zu wenig Präsenz. Das reicht dann halt nicht in der Champions-League-Qualifikation. Die haben wir im ersten Spiel verpennt», wird der 58-Jährige von «Blick» zitiert.Goalie Jonas Omlin betont ebenfalls, dass der Auftritt im Hinspiel zu schwach für ein Weiterkommen in die Playoffs war: «Wir haben das Weiterkommen im Hinspiel verspielt. Im Rückspiel waren wir solide, waren aggressiver in den Zweikämpfen und hatten gute Chancen. Doch irgendwann ist uns die Zeit davongelaufen. (.) Über zwei Spiele gesehen ist Linz verdient weiter gekommen.»Torjäger Kemal Ademi, der im Rückspiel den einzigen Bebbbi-Treffer beisteuerte führt aus: «Valentin und auch ich hatten gute Chancen. Doch der Ball wollte einfach nicht rein. Wir hatten das Glück nicht auf unserer Seite, müssen uns aber an die eigene Nase nehmen. Am Schluss haben wir hinten aufgemacht und dann war der Deckel drauf.»

(psc/fussball.ch)