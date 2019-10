Der Grenchner feiert bei den Bernern, für die er inklusive Juniorenzeit sogar schon mehr als 21 Jahre aufläuft, ein grosses Jubiläum. Am 9. Oktober spielte YB in der damaligen Nationalliga B im Wankdorfstadion vor 2'050 Zuschauern gegen Stade Nyonnais. Der damals 17-jährige Marco Wölfli hütete den Kasten der Berner, da Stammgoalie Slaven Matan mit der U21-Nati unterwegs war und Paolo Collaviti verletzt ausfiel.Die Premiere verlief für Wölfli zunächst alles andere als glücklich: Schon nach 4 Minuten gingen die Gäste nämlich in Führung. Die Berner vermochten die Partie aber zu drehen und siegten 3:2. Wölfli erlebte also doch noch einen glücklichen Auftakt im YB-Trikot. Seither sind für den inzwischen 37-Jährige zahlreiche Spiele im Dress der Stadtberner hinzugekommen. Mit Ausnahme einer Leihsaison in Thun (2002/03) spielte er stets für seinen Herzensklub.

(psc/fussball.ch)