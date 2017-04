Der Vertrag des 32-jährigen Routiniers läuft im Juni aus. Die Espen boten Mutsch gemäss «lessentiel.lu» eine Funktion im Technischen Stab an. Der 93-fache Nationalspieler will seine Aktivkarriere aber noch nicht beenden und könnte nun in seine Heimat zurückkehren.Mit Progrès Niederkorn sollen bereits weit fortgeschrittene Gespräche laufen. Mutsch könnte in Kürze einen Mehrjahresvertrag beim Klub unterzeichnen. Parallel absolviert er auch schon eine Trainerausbildung und könnte bei Niederkorn später erste Erfahrungen als Coach machen.Vor seinem Wechsel nach St. Gallen war der Mittelfeldspieler in der Schweiz auch für den FC Sion und Aarau aktiv.

(psc/fussball.ch)