Der 30-jährige Kroate verpasste wegen eines Kreuzbandrisses bereits einen Grossteil der aktuellen Saison. Nun hat er sich im Spiel gegen St. Gallen am Mittwochabend einen Muskelfaserriss an der Wade zugezogen und muss nach Klubangaben wohl rund sechs Wochen pausieren. Ob Basic in dieser Saison noch einmal spielen kann, ist fraglich.Trainer Tomislav Stipic fällt damit eine weitere Option im Mittelfeld weg.https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1114140291227738112

(psc/fussball.ch)