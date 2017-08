Matías Delgado bleibt dem FCB erhalten! Er wird Teil des Trainerteams der 1. Mannschaft sowie Botschafter des Clubs. 👉 fcb.ch#rotblaulive pic.twitter.com/E9ia0MJrfw - FC Basel 1893 (@FC_Basel) 18. August 2017

Wie der Schweizer Meister mitteilt, wird ab dem 1. September der 34-Jährige ins Trainerteam der 1. Mannschaft eingegliedert. Welche Funktion Delgado dort genau übernehmen wird, wurde bislang nicht präzisiert.Zusätzlich wird er aber zum Botschafter des Vereins und dabei insbesondere im Zusammenhang mit dem 125-jährigen Jubiläum des FCB im kommenden Jahr tätig sein.«Ich bin dem Club dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, mich nach meiner Fussballkariere neu zu orientieren. Ich möchte als Bindeglied zwischen dem Trainerteam und der Mannschaft funktionieren und so dem Club meines Herzens helfen, seine sportlichen Ziele zu erreichen», sagt Delgado.Klubpräsident Bernhard Burgener ist glücklich über das weitere Engagement des langjährigen Captains: «Wir sind glücklich, dass Matias Delgado seine Zeit nach der Profikarriere bei uns in Angriff nimmt. So können wir weiterhin von seinen menschlichen und fachlichen Qualitäten sowie von seinem generell sehr ,guten Auge' für den Fussball profitieren. Und er wird den Club hervorragend repräsentieren.»Am kommenden Sonntag wird Delgado beim Heimspiel gegen Lugano zunächst als Spieler der Bebbi verabschiedet.

(psc/fussball.ch)