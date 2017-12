Matthias Hüppi ist neuer FCSG-Präsident

Der langjährige Sportmoderator von SRF verlässt das Unternehmen per sofort und wird sein Amt bei den Espen offiziell am 15. Januar antreten. Er folgt auf Stefan Hernandez, der wie der gesamte bisherige Verwaltungsrat einer Tabula rasa zum Opfer fällt. Neben Matthias Hüppi treten der ehemalige Profi Stefan Wolf, Peter Germann und Christoph Hammer in den Verwaltungsrat des FCSG ein.Hüppi betont auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung, dass er sich «zu 100 Prozent in den Dienst des FC St. Gallen stellen» wird. Er bedankte sich bei Vorgänger Stefan Hernandez und betonte, dass es nun gelte, alte Gräben zuzuschütten und einen Haken unter die Vergangenheit zu setzen. «Wir wollen konstruktiv wirken, wir als Team im Verwaltungsrat. Es gibt hier in Zukunft nur noch eine Gruppe, die Gruppe Grün-Weisse, die Gruppe FCSG», führte der 59-Jährige aus.Hüppi verlässt seinen bisherigen Arbeitgeber «SRF» nach insgesamt 38 Jahren durchaus auch wehmütig: «Ich verlasse SRF voller Dankbarkeit, Wehmut und Respekt vor der neuen Aufgabe. Mein besonderer Dank gilt all den Menschen, die mich mit ihrer Arbeit hinter der Kamera immer unterstützt haben. Dass ich nach 38 Berufsjahren im Fernsehen einen solch markanten Wechsel vornehme, hätte ich mir bis vor kurzer Zeit kaum vorstellen können. In meinem Alter beruflich nochmals voll angreifen zu können, ist eine einmalige Chance, die ich nicht verpassen kann. Auch in meiner neuen Funktion werde ich immer ein grosser Fürsprecher meines langjährigen Arbeitgebers SRF bleiben.»Eine der ersten Aufgaben der neuen Führungscrew des FC St. Gallen wird die Besetzung des Sportchef-Postens sein.

(sasch/pd)