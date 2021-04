YB appelliert an die «Solidarität und Vernunft» der eigenen Supporter und fordert diese auf, die Hygiene-Massnahmen unbedingt einzuhalten und Menschenansammlungen zu vermeiden.«Wir rufen die Anhänger dazu auf, im Fall der Fälle nicht zum Stadion Wankdorf zu kommen, sondern daheim in kleinen Gruppen den Meistertitel zu feiern und zu geniessen», schreibt der Klub auf seiner Webseite.Der vierte Meistertitel in Folge ist für YB nur noch Formsache. Auf eine Präsentation der Akteure vor den Fans muss angesichts der Situation rund um die Corona-Pandemie verzichtet werden. YB verspricht aber «nach der Pandemie die grossartigen Erfolge der Mannschaft gemeinsam mit den Fans in angemessener Form würdigen zu können.»

(psc/fussball.ch)