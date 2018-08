Der FCZ und der türkische Spitzenklub bestätigen am Donnerstagmittag den Transfer des 24-jährigen Angreifers. Dieser wird bei Fenerbahçe einen Vierjahresvertrag unterzeichnen, nachdem er die obligatorischen Medizintests absolviert hat. Frey ist bereits in die Türkei gereist und kann sich seinen Traum vom Türkei-Wechsel doch noch erfüllen, nachdem der FCZ diesen in der vergangenen Woche eigentlich als gescheitert bezeichnete.Nachdem der Torjäger beim FCZ in den Streikmodus überging, wurde er in dieser Woche von Trainer Ludovic Magnin suspendiert. Nachdem Fenerbahçe den Zürchern bezüglich Ablöse offenbar doch noch entgegengekommen ist, stimmten diese dem Verkauf zu. Bei welchem Betrag die Ablöse liegt, ist derzeit noch nicht bekannt.FCZ-Präsident Ancillo Canepa kommentiert: «Wie bereits früher gemeldet, wurden von Fenerbahçe einige Deadlines nicht eingehalten. Erschwerend kam dazu, dass Fenerbahçe Financial-Fairplay-Auflagen der UEFA zu erfüllen hatte. Nachdem die Bedingungen nun für einen erfolgreichen Abschluss der Transferverhandlungen erfüllt wurden, haben wir dem Wechsel zugestimmt.»https://twitter.com/fc_zuerich/status/1032561748337991680

(psc/fussball.ch)