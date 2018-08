Die Massnahme orderte laut «Blick» in erster Linie Trainer Ludovic Magnin an. Im «Blick» wird er folgendermassen zitiert: «Frey hat nun Zeit, sich Gedanken zu machen. Spieler, die nicht zu 100 Prozent bei der Sache sind, haben bei uns keinen Platz.»Hintergrund der Massnahme ist eine Weigerung des Angreifers am vergangenen Wochenende im Cup gegen Concordia Basel aufzulaufen. Michi Frey gebe der FCZ-Führung die Schuld, dass es mit dem Wechsel nicht klappte. Die Zürcher kommunizierten am vergangenen Freitag, dass Fenerbahçe mehrere Deadlines nicht eingehalten hätte und man Frey deshalb nicht ziehen lassen würde.Vorerst läuft die Suspendierung bis zum Wochenende. Beim Schlagerspiel gegen den FC Basel am kommenden Sonntag fehlt er auf jeden Fall.

(psc/fussball.ch)