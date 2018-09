Der 44-Jährige übernimmt für den am vergangenen Freitag beurlaubten Maurizio Jacobacci. Präsident Christian Constantin sorgt damit einmal mehr für ein Beben auf dem Trainermarkt der Schweiz. Murat Yakin war zuletzt von August 2017 bis April 2018 GC-Coach, ehe er im Streit mit der Klubführung die Segel streichen musste. Er hat auch schon den FC Basel, Spartak Moskau, den FC Schaffhausen, Luzern und Thun trainiert.Nun ist der ehemalige Schweizer Nationalspieler also zurück in der Super League. Yakin hat einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnet und wird im Wallis am Dienstag offiziell vorgestellt.https://twitter.com/FCSion/status/1041741569882300417

(psc/fussball.ch)