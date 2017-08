Die Zürcher haben die Trainerrochade mit dem Partnerklub bestätigt. Yakin wechselt also per sofort zu seinem ehemaligen Verein GC zurück, während Smiljanic in Schaffhausen übernimmt. Der Challenge Ligist ist mit dieser Lösung zufrieden, wie Präsident Aniello Fontana ausführt: «Es war mir ein grosses Anliegen, dass wir für den FC Schaffhausen einen passenden Ersatz für Murat Yakin erhalten. Die Kontinuität im sportlichen Bereich ist mit Boris Smiljanic perfekt gewährleistet.»Der bisherige GC-Chefcoach Carlos Bernegger muss wieder ins zweite Glied rücken. Ihm wird eine neue Funktion im GC-Nachwuchs angeboten. Ausserdem soll er seinen Vertrag um zwei Jahre verlängern. «Mit Carlos können wir die eingeschlagene Strategie zielgerichtet und effizient weiterführen. Ich hoffe er wird unser Angebot annehmen», sagt CEO Manuel Huber.

(psc/fussball.ch)