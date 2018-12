Der ursprüngliche Innenverteidiger Balanta hat in den letzten Spielen (erfolgreich) im defensiven Mittelfeld gespielt, während Taulant Xhaka, der ursprünglich da spielte in der zentralen Abwehr zum Zug kam. Offenbar will Koller daran festhalten. “Balanta tut uns im Mittelfeld gut und Xhaka löst seine Aufgabe als Innenverteidiger sehr gut”, hält der FCB-Coach auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Thun am Samstagabend fest.Tatsächlich scheint die Massnahme zu greifen: Zuletzt gab es gegen GC und Lugano zwei Siege in Folge und Koller attestiert seiner Mannschaft mehr Stabilität.Nach einer schwierigen Startphase haben sich die Bebbi auch sonst gefangen. In der Meisterschaft sind sie inzwischen seit sechs Spielen ungeschlagen.Koller muss im Berner Oberland übrigens auf die Tribüne, nachdem er aus Sicht der Liga im letzten Spiel zu sehr über und gegen die Unparteiischen schimpfte. Assistent Carlos Bernegger wird seine Rolle an der Seitenlinie einnehmen.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1060853706499985408

(psc/fussball.ch)