Der Youngster wurde in der Hinrunde unter anderem von den Topklubs Manchester United, Borussia Dortmund, Arsenal und sogar Real Madrid beobachtet. Alle diese Vereine warten allerdings noch ab und scheinen Oberlin noch nicht sofort verpflichten zu wollen. Bei Newcastle mit Trainer Rafael Benitez sieht dies gemäss «The Sun» anders aus: Von den Magpies ist bereits im Januar mit einer Offerte zu rechnen.Noch liegen die Transferrechte am 20-jährigen Nachwuchsnationalspieler bei Red Bull Salzburg. Der FC Basel besitzt aber eine Kaufoption in Höhe von 5 Mio. Franken, die mit grosser Wahrscheinlichkeit gezogen wird. Sollten sich die Bebbi mit Newcastle einigen, könnte die Sturmrakete gleich gewinnbringend verkauft werden. Grundsätzlich würde man beim FCB aber längere Zeit auf die Dienste des Angreifers zurückgreifen. In der Hinrunde hat Oberlin in 23 Pflichtspielen für Basel acht Treffer erzielt.

(psc/fussball.ch)