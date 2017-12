Schon 25 Pflichtspiele hat der Youngster in dieser Saison für YB bestritten - und mehrheitlich überzeugt. In besonderer Erinnerung bleibt sein bisher einziges Tor in der Champions League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew, das die Berner eine Runde weiterbrachte.Gemäss «Le 10 Sport» ist Nizza mit Trainer Lucien Favre auf das Abwehrtalent aufmerksam geworden. Lotomba hat im Sommer beim aktuellen Tabellenführer der Super League einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

(psc/fussball.ch)