Seit 2008 hat der 18-Jährige sämtliche Nachwuchsabteilungen beim FCB durchlaufen. Im vergangenen Jahr feierte er sein Debüt in der Profi-Mannschaft. In dieser Saison hat Okafor auf der linken Angriffsseite schliesslich bereits seinen Durchbruch geschafft und zählt momentan zur Stammelf von Trainer Marcel Koller.Die starken Leistungen werden von Klubseite nun mit einem neuen Vertrag belohnt. Okafor bindet sich gleich für die nächsten viereinhalb Jahre an die Bebbi. Der Youngster zählt auch zum Kader der Schweizer U19-Nationalmannschaft. Er hat nigerianische Wurzeln.Sportchef Marco Streller ist glücklich über die Verlängerung mit Okafor: «Noah ist ein sehr talentierter Spieler aus den eigenen Reihen. Darum sind wir umso glücklicher und stolz, dass Noah sich weiterhin zum FCB bekennt und wir ihn langfristig an uns binden konnten. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten und seiner aufgestellten Art noch sehr viel zum Erfolg unserer Mannschaft wird beitragen können.»Auch der Okafor freut sich über die vorzeitige Verlängerung: «Ich spiele seit 2008 beim FCB und durfte mich im Nachwuchs Schritt für Schritt weiterentwickeln. Mit meinem Debüt gegen den FC Luzern in der letzten Saison und mit meinen beiden ersten Super-League-Toren gegen Xamax ging ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung. Ich bin extrem glücklich und stolz für diesen Verein spielen zu dürfen.»https://twitter.com/FCBasel1893/status/1101108511000412160

(psc/fussball.ch)