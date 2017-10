Der 72-Jährige und die Münchner haben das Engagement am Freitagnachmittag bestätigt.«Ich wäre zu keinem anderen Verein der Welt zurückgekehrt, aber der FC Bayern München ist eine Herzensangelegenheit für mich. Mein Trainerteam und ich werden nun alles daransetzen, dass die Mannschaft den Fans bald wieder erfolgreichen Fussball präsentieren wird. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe», wird Heynckes zitiert.Als Assistenten kehren Peter Hermann (bislang bei Fortuna Düsseldorf) und Hermann Gerland, der seine Tätigkeit im Nachwuchsbereich des FC Bayern bis Juni 2018 ruhen lässt, zurück. Das erste Training mit dem Team wird die neue (alte) Crew am Montag absolvieren.«Zwischen Jupp Heynckes und dem FC Bayern besteht ein grosses Vertrauensverhältnis. Das haben auch die Gespräche, die Uli Hoeness, Hasan Salihamidzić und ich nun geführt haben, wieder gezeigt. Wir sind Jupp sehr dankbar, dass er uns als Cheftrainer zugesagt hat. Er ist zum jetzigen Zeitpunkt der ideale Trainer für den FC Bayern», sagt Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.Sportdirektor Salihamidzić fügt an: «Jupp Heynckes ist ein Meister in Sachen Menschenführung und Taktik. Wir sind überzeugt davon, dass er genau der richtige Mann ist, um die Mannschaft in der aktuellen Situation wieder zum Erfolg zu führen und um unsere Ziele zu erreichen.»Für Heynckes ist es als Trainer bereits das vierte Engagement beim Rekordmeister. Zuletzt trat er 2013 als Triple-Gewinner ab. Nun folgt er bis zum Saisonende auf den entlassenen Carlo Ancelotti.

(psc/fussball.ch)