Optimales Training für Fussballer

Jeder Mensch hat zwar ein gewisses Talent für etwas, manche mehr und manch andere weniger, aber wenn man auf dem höchsten Niveau mitspielen möchte, dann benötigt man gezieltes Training. Das gibt es nur durch einen Trainer , der individuell auf die Person eingeht und ihr zeigt, was und wie sie etwas verbessern kann.Um als Fussballer erfolgreich zu werden, muss man mindestens 90 Minuten lang vollen Einsatz und Kraft zeigen können. Es empfiehlt sich sogar, dass man länger aushält, da es in manchen Fällen zu Verlängerungen kommen kann.Genau deshalb ist Ausdauer- und Muskeltraining so wichtig. Man sollte mindestens dreimal in der Woche seine Ausdauer trainieren und dies mithilfe von Lauftraining oder Ähnliches machen. Joggen eignet sich am besten dafür und am besten variiert man die Geschwindigkeit während des Joggens, weil es beim Fussballspielen genauso ist.Beim Muskeltraining trainiert man die Muskeln so, dass sie nicht aufgepumpt, sondern ausdauerfähig sind. Sie müssen 90 Minuten lang ohne Krämpfe und Schwäche durchhalten und sollten deshalb ebenfalls dreimal in der Woche trainiert werden. Beim Muskeltraining ist es wichtig, dass man nur einzelne Partien trainiert und dass das Training nicht länger als eine Stunde geht.Das beste Training auf der Welt bringt nichts, wenn man sich nicht richtig ernährt. Ein Ernährungsplan ist genauso wichtig wie das richtige Training. Deshalb sollte man sich mit einer Person im Ernährungswesen darüber austauschen und das Essverhalten diesbezüglich anpassen.Wichtig ist es auch, dass man genügend Proteine aufnimmt. Proteine sind nicht nur in Fleisch zu finden, sondern auch im Gemüse oder können sogar als Bio Hanfprotein aufgenommen werden. Dies kann einfach in Smoothies oder Ähnliches eingemischt werden und eignet sich als optimale pflanzliche Proteinquelle.Wenn man viel trainiert, hat man automatisch einen erhöhten Wasserbedarf. Als Sportler sollte man mindestens drei Liter am Tag trinken, was ungefähr die doppelte Menge von einem normalen Menschen ist.

(fest/pd)