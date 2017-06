Bereits am Wochenende zeichnete sich das Engagement des Italieners ab. Nun ist alles unter Dach und Fach. Tramezzani war in der letzten Rückrunde noch Trainer des FC Lugano und führte das Team auf den dritten Platz. Trotz der direkten Europa League-Qualifikation verliess er die Tessiner auf eigenen Wunsch. Seine Zukunft liegt jetzt also doch in der Super League. Der 46-Jährige war der ausgemachte Wunschkandidat von Sion-Präsident Christian Constantin.Im Wallis unterschreibt Tramezzani für zwei Jahre und wird Nachfolger von Sébastien Fournier, der im Laufe der Rückrunde den freigestellten Peter Zeidler ersetzt hatte. Der neue Sion-Coach wird von Mirko Conte, Alessandro Recenti und Video-Analyst Jacopo Gornati assistiert.

(psc/fussball.ch)